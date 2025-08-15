Дженсен Эклс в образе Солдатика и другие суперы на промо нового спин-оффа «Пацанов»

Спин-офф «Пацанов» «Восхождение Vought» показал первые промо-фото с ключевыми героями. Дженсен Эклс («Сверхъестественное») предстал в знакомом образе Солдатика, а компанию ему составили Мэйсон Дай («Очень странные дела») в качестве супергероя Бомбсайта, Уилл Хохман («Голубая кровь») в роли Торпедо и Элизабет Пози («Эйфория») как Рядовой Ангел.

События предыстории развернутся в 1950-х, когда вовсю супергеройствовали Солдатик и Штормфронт, блеснувшие в третьем сезоне отбитого на всю голову сериала Эрика Крипке. Вместе они расследуют загадочное убийство на заре существования корпорации Vought. Ая Кэш вернётся в роли Штормфронт, но её пока не показали.

Эклс и Кэш выступают продюсерами проекта. Шоураннером и исполнительным продюсером назначен Пол Греллонг из творческой команды «Пацанов», но не «Поколения „Ви“». Потоковый сервис Amazon Prime Video будет транслировать сериал, съёмки которого начнутся в этом месяце.