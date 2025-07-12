Билли Бутчер обещает, что «Пацаны» закончатся сюрреалистично и по-библейски

Все ключевые игроки сериала «Пацаны» завершают съёмки финального сезона и поочередно прощаются с многосерийной адаптацией провокационного супергероического комикса. Первым отрестрелялся Эрик Крипке — создатель шоу.

Теперь настала очередь Карла Урбана — исполнителя роли Билли Бутчера, самого непримиримого врага всех суперов, которых создали корпорации для коммерциализации, а потом потеряли над этими дегенератами контроль.

Урбан пишет:

Съёмки «Пацанов» завершены. 8 лет. 5 сезонов и 40 серий. Что за путешествие, полностью перевернувшее жизнь. Огромная благодарность Эрику Крипке и нашей феноменально талантливой команде из Торонто. Наши парни с Гавайев заслуживают отдельного упоминания. Такая классная и сюрреалистичная концовка у нас получилась.

И всем, кто смотрит «Пацанов» — мы неимоверно благодарны за вашу поддержку. Финальный сезон — это уже библейский накал страстей.

Все свободны.