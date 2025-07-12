У спин-оффа «Короля Талсы» с гангстером Сэмом Л. Джексоном возникли проблемы

Не всё гладко складывается у сериала NOLA King с Сэмом Л. Джексоном в главной роли — спин-оффа популярного криминального шоу «Король Талсы». Изданию Variety стало известно, что Дэйв Эриксон больше не значится шоураннером недавно анонсированного сериала, который пока официально не запущен на сервисе Paramount+.

Осведомлённые источники уточняют: у Эриксона не совпал график. Сейчас начались активные поиски нового кандидата. NOLA King считается приоритетным проектом, поэтому проблема должна решиться достаточно быстро.

Paramount+ в июне объявила, что герой Джексона появится в нескольких эпизодах третьего сезона «Талсы», а затем станет главным персонажем собственного сериала. Действие NOLA King развернётся в Новом Орлеане; образ Джексона во многом будет напоминать протагониста Сталлоне — гангстера старой закалки Дуайта «Гангстера» Манфреди, который после длительного срока начинает строить криминальную империю буквально на пустом месте.

Эриксон остаётся шоураннером третьего сезона «Короля Талсы» и «Мэра Кингстауна», съёмки которого ещё не завершены. Премьеры намечены на 2025 год.