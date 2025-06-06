В третьем сезоне «Короля Талсы» появится Сэм Л. Джексон, чтобы стать королём своего спин-оффа

Если сериальная вселенная расширяется, значит, это кому-то нужно. По мнению платформы Paramount+, популярное телевизионное шоу Тейлора Шеридана «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне может «потянуть прицепом» ещё один сериал.

У нового проекта уже есть название — NOLA King, а также исполнитель главной роли — тоже, кстати, мощный дед — Сэмюэл Л. Джексон. Действие сюжета развернётся в Новом Орлеане. Его персонаж появится в третьем сезоне «Талсы», чтобы заинтересовать аудиторию.

Джексон также выступит в роли продюсера.

Более точное описание сюжета пока не обнародовано, но, по слухам, герой Джексона во многом будет напоминать персонажа Сталлоне — преступника по имени Дуайт «Генерал» Манфреди, который «честно» отсидел 25 лет в тюрьме, не сдавая свой криминальный клан. После освобождения его сослали в Талсу, где он решил построить новую криминальную империю — уже под себя.

Сценаристом и шоураннером стал Дэйв Эриксон, работающий с Шериданом над «Королём Талсы» и «Мэром Кингстауна».

Судя по всему, создатели рассчитывают, что фигура Джексона сама по себе добавит проекту привлекательности, а поклонникам оригинала — расового разнообразия. Всё с «Талсой» прекрасно, но там, как ни крути, все какие-то белые.