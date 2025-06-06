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Том Фелтон возвращается в роли Драко Малфоя, но не в сериале по «Гарри Поттеру»

Источник: Warner Bros Pictures / PA Media

В последнее время ходили упорные слухи, что Том Фелтон, сыгравший в поттериане Драко Малфоя, может получить роль в грядущем сериале по «Гарри Поттеру». Да не абы какую, а Люциуса Малфоя — своего экранного отца в фильмах о мальчике-волшебнике. Так вот, слухи повернулись весьма неожиданным боком. Фелтон вернётся в роли Драко Малфоя в спектакле «Гарри Поттер и Проклятое дитя» на Бродвее.

Том — известный фанат своей роли и гордый представитель Слизерина — всегда рад поучаствовать в чём-нибудь, связанном с Магическим миром. К тому же, он ещё и поёт. Поэтому с 11 ноября по 22 марта его можно будет увидеть на театральной сцене Нью-Йорка в образе возмужавшего Драко. По словам 37-летнего Фелтона, круг для него замкнётся, ведь он будет точно того же возраста, что его повзрослевший горой.

Пьеса, написанная Джеком Торном («Переходный возраст»), формально считается восьмой историей о Поттере, но жёстко отрицается поклонниками. Тем не менее, уже почти 10 лет спектакль живёт на мировых подмостках. Сюжет вращается вокруг детей Гарри и Драко — Альбуса Поттера и Скорпиуса Малфоя, наворотивших дел с маховиком времени.

Впрочем, Фелтон ещё может засветиться и в сериале, съёмки которого HBO Max планирует начать этим летом. С автором оригинала и продюсером новой экранизации Дж. К. Роулинг отношения у него хорошие.

Теги
ПостерыАнонсыГарри ПоттерТом ФелтонДжоан РоулингПромо
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