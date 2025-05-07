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Джоан Роулинг не уволит Паапу Эссьеду из сериала по «Гарри Поттеру»

Источник: Netflix, Х

Почти месяц прошёл с анонса, а Джоан Роулинг выразительно молчала о том, что в сериале «Гарри Поттер» роль профессора Снейпа сыграет Паапа Эссьеду. Наверное, некогда было, ведь недавно писательница одержала большую победу — Верховный суд Великобритании постановил, что «женщина» определяется биологическим полом, и никаких вам трансгендеров. Биологическим мужчинам отныне закрыт вход в женские туалеты и раздевалки, спорт и так далее. За это Роулинг боролась несколько лет, несгибаемая под шквалом хейта и клейма трансфобии, и теперь заслуженно празднует — едкими комментариями и сигарой.

Эссьеду сам напросился на такой комментарий. Вместе с двумя тысячами коллег, среди которых звезда «Одних из нас» Белла Рамзи и поттеровцы Кэти Льюнг и Эдди Редмэйн, он подписал открытое письмо в защиту британского транссобщества. Но уходить из «Гарри Поттера» актёр что-то не спешит, а фанаты уж размечтались. Паапа Эссьеду против Дж. К. Роулинг, но не против Северуса Снейпа. Вдобавок некий шотландский таблоид выпустил статью, где «надёжный источник» утверждал — автор его не уволит, ей в целом плевать. Ради такого мадам Роулинг даже оторвалась от отпуска на яхте и в неподражаемой манере сообщила:

У меня нет полномочий уволить актёра из сериала, и я бы не стала, даже если б могла. Я не верю в то, что людей можно лишать работы или средств к существованию из-за их защищённых законом убеждений, которые отличаются от моих.

Джоан Роулинг, какая женщина

Одним камнем двух зайцев. Роулинг формально исполнительный продюсер сериала, и Warner Bros. даже убедительно врали, что она «очень вовлечена» в его производство. Но, как видно, не так уж и «очень» — раз не может уволить, значит и не нанимала.

Теги
Гарри ПоттерОдни из насЦитатыДжоан РоулингПаапа Эссьеду
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Источник фотографий: Depositphotos

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