Нетолерантные взгляды Джоан Роулинг не повлияли на её участие в кастинге и команды создателей сериала о Гарри Поттере

Глава HBO Кейси Блойс заявил, что не соответствующие актуальной повестке взгляды Джоан Роулинг никак не повлияли на её участие в процессе разработки сериала «Гарри Поттер» в качестве исполнительного продюсера.

Её позиция не повлияла ни на кастинг, ни на наём сценаристов, ни на производственный процесс. Роулинг принимала активное участие в процессе выбора сценаристов и режиссёра, её мнение будет учитываться и в вопросе подбора актёров.

Роулинг неоднократно заявляла о своей негативной позиции по отношению к трансгендерным проблемам, делая множество противоречивых твитов и высказываний, которые в современной повестке считают трансфобными. За это писательницу на протяжении многих лет осуждали многие актёры фильмов о Гарри Поттере, а также фанаты серии.

Блойс также назвал возможную дату премьеры сериала — начало 2027 года. Однако он отметил, что старт «Гарри Поттера» может быть перенесён из-за долгого производственного процесса.

Также глава студии отметил, что ещё одной проблемой станет график выхода сезонов, потому что молодые актёры могут взрослеть с разной скоростью. Все семь сезонов происходят в течение семи лет подряд, но в графике производства между сезонами иногда может пройти несколько лет.