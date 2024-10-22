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СЕРИАЛЫ
671

Сериал по «Гарри Поттеру» обещает постичь глубины Джоан Роулинг

Источник: Warner Bros.

Противоречивые сигналы подают зрителям создатели сериала по вселенной «Гарри Поттера». Понабрав cплошь повесточно-ориентированных сценаристов, они вроде как дали понять, что экранизация книг как таковая не является для них принципиальным моментом. Для непонятливых один из них, некто Энди Гринвальд, даже уточнил, что и первоисточник то толком не читал — слишком длинно.

Но, как видно, такой подход слегка отпугнул фанатов, и генеральный директор Warner Bros. Television Group Ченнинг Данги поспешила это исправить. Экранизировать книги Джоан Роулинг они будут, да ещё как! Фильмам и не снились такие глубины.

Пока особо не о чем говорить. Мы собрали потрясающий состав сценаристов, и они делают то, что должны. Стартовали кастинги в Великобритании и Ирландии, так что процесс идёт хорошо.

Честно, это просто невероятная мечта, когда у человека, который является огромным фанатом книг, появляется возможность исследовать их глубже, чем можно сделать в двухчасовом фильме. Это главная причина, по которой мы отправились в это путешествие.

Шоураннером сериала назначили Франческу Гардинер («Тёмные начала»), а Марк Майлод («Наследники», «Бесстыдники, «Красавцы») значится режиссёром и исполнительным продюсером проекта.

На кастинг уже позвали маглов любой расы, гендерной принадлежности и сексуальной ориентации. Если что, речь идёт про детишек 9-11 лет на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Теги
Гарри Поттер
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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