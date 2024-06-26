Сериал «Гарри Поттер» обзавёлся шоураннером и режиссёром

Многосерийная версия «Гарри Поттера» обзавелась творческой командой — шоураннером и режиссёром, которые перекочевали в него из семейной драмы «Наследники». Шоураннером-сценаристом проекта выбрана Франческа Гардинер, а Марк Майлод срежиссирует несколько эпизодов, при этом входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

Вереди у сериала самое интересное — кастинг на главные роли. По его результатам выяснится, в каком направлении двинется творческая группа сериала-переосмысления знаменитой книжной серии за авторством Джоан Роулинг. Писательница войдёт в команду продюсеров новой адаптации.

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав ранее сообщал, что премьера состоится на стриминговом сервисе Max в 2026 году.