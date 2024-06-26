Вышел трейлер нового сериала по манге «Блэк Джек» Осаму Тэдзуки

YouTube-канал Tezuka Productions опубликовал трейлер нового сериала по манге «Блэк Джек» (Black Jack) Осаму Тэдзуки («Дороро», «Астробой»).

Премьера сериала в Японии состоится 30 июня на TV Asahi. Главную роль в нём исполняет Иссэй Такахаси (Poxaн в лайв-экшене «Так говорил Рохан Кисибэ»).

Оригинальная манга публиковалась в журнале Weekly Shonen Champion издательства Akita Shoten в 1973–1983 годах и собрана в 17 томов. У неё есть игровые и аниме-экранизации.

Манга рассказывает о помогающем людям гениальном хирурге без лицензии Блэк Джеке.