СЕРИАЛЫ
231

Шон Бин постарается выжить в более масштабном втором сезоне сериала «Робин Гуд»

Источник: MGM

Платформе MGM+ стало интересно, что ещё можно сделать с историческим сериалом «Робин Гуд» — шоу продлили на второй сезон.

История мифологизированного разбойника началась с показа первых серий на упомянутой выше платформе в ноябре 2025 года. Финальный эпизод вышел 28 декабря. Второй сезон, как и первый, будет состоять из 10 серий.

Съёмки стартуют этим летом.

Джек Паттен играет титульного персонажа, Лорен Маккуин — леди Мэриан, Шон Бин — шерифа Ноттингема, Лидия Пекхэм — его дочь Лидию, Конни Нильсен — королеву Алиенору Аквитанскую.

Во втором сезоне MGM+ хочет повествовательно выйти за границы Шервуда и Ноттингема и оказаться в центре придворных интриг Англии, Франции и Рима. Простое восстание лесных бандитов превратится в битву за душу королевства.

Роб и Мэриан попадают в орбиту королей и королев и вынуждены прибегнуть к инструментам, составляющим саму суть власти нормандцев — политике, золоту и предательству, чтобы обеспечить будущее саксонцам. Борьба за выживание станет вызовом сильным мира сего.

Расширенный масштаб не повлияет на эмоциональную глубину. Это по-прежнему будет драма о любви и о высокой цене, которую приходится платить, когда становишься исторической фигурой.

Робин ГудШон Бин
