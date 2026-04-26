КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
456

Предпоследний сезон фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры» получил дату премьеры

Источник: Paramount+

Сериал «Звёздный путь: Странные новые миры» вновь напомнил о себе. Стриминговый сервис Paramount+ объявил дату премьеры четвёртого сезона своего фантастического сериала. Сезон стартует 23 июля и будет выходить до 24 сентября.

«Странные новые миры» являются частью знаменитого франчайза «Звёздный путь». Сериал повествует про капитана Кристофера Пайка и экипаж «Энтерпрайза», которые исследуют новые миры по всей галактике за годы до того, как капитан Кирк из оригинального «Звёздного пути» поднялся на борт того же звездолёта. Главную роль в проекте играет Энсон Маунт.

Шоу заранее продлили на пятый сезон. Он станет последним для проекта и будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти.

Ранее Paramount+ закрыл сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» на втором сезоне. Этот сезон ещё не вышел.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

