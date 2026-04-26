Предпоследний сезон фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры» получил дату премьеры

Сериал «Звёздный путь: Странные новые миры» вновь напомнил о себе. Стриминговый сервис Paramount+ объявил дату премьеры четвёртого сезона своего фантастического сериала. Сезон стартует 23 июля и будет выходить до 24 сентября.

«Странные новые миры» являются частью знаменитого франчайза «Звёздный путь». Сериал повествует про капитана Кристофера Пайка и экипаж «Энтерпрайза», которые исследуют новые миры по всей галактике за годы до того, как капитан Кирк из оригинального «Звёздного пути» поднялся на борт того же звездолёта. Главную роль в проекте играет Энсон Маунт.

Шоу заранее продлили на пятый сезон. Он станет последним для проекта и будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти.

Ранее Paramount+ закрыл сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» на втором сезоне. Этот сезон ещё не вышел.