КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Съёмки второго сезона хоррора «Чужой: Земля» стартуют летом, а его создатель уже надеется на продолжение

Источник: Hulu

В Лондоне продолжается подготовка к съёмках второго сезона сериала ужасов «Чужой: Земля». А вот непосредственно сами съёмки стартуют летом. Об этом рассказал создатель шоу Ной Хоули в интервью для Deadline.

Хоули не раскрыл деталей сюжета продолжения в разговоре со СМИ, но заявил, что второй сезон развивает потенциал первого. Он также сообщил, что надеется на продление сериала на третий сезон. У создателя уже есть на него планы, но Хоули не знает, сколько времени ему потребуется, чтобы их осуществить. Также его словам, если бюджет и аудитория шоу останутся сопоставимыми, то команда сериала сможет продолжать его столько, сколько захочет.

Премьера хоррора состоялась в прошлом августе на канале FX и стриминговом сервисе Hulu. Действие сериала начинается в 2120 году, то есть за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Загадочный корабль USCSS Maginot, исследовавший глубокие уголки космоса, терпит крушение на Земле. На этом корабле находится самая опасная угроза за всю историю планеты — ксеноморф.

Ранее стало известно, что во втором сезоне шоу сыграет Питер Динклэйдж.

