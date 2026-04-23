СЕРИАЛЫ
282

Кольцо силы и двух супергероев показали на новом постере сериала «Фонари» от HBO

Источник: HBO

После старта съёмок «Человека завтрашнего дня» и выхода тизера «Глиноликого» о себе напомнил ещё один проект от DC Studios. Грядущий сериал «Фонари» по комиксам DC про защитников вселенной из Корпуса Зелёных фонарей обзавёлся новым постером. На изображении два главных героя шоу показаны внутри Кольца силы, что даёт суперсилу своему носителю. Такое кольцо в комиксах DC позволяет носителю создать из зелёной энергии всё, на что хватит его воображения.

По своей атмосфере «Фонари» будут в духе сериала «Настоящий детектив». В восьмисерийном шоу двое Зелёных фонарей отправятся расследовать убийство в американскую глубинку. Этими супергероями станут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Аарон Пьер играет Стюарта, а Кайл Чендлер — Джордана.

Премьера сериала намечена на август этого года. Он выйдет на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Проект является частью обновлённой кинематографической вселенной DC.

Аарон Пьер повторит свою роль в «Человеке завтрашнего дня». А ещё в работе у DC Studios находится мультсериал «Мои приключения с Зелёным фонарём».

Постеры сериала «Фонари»
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

