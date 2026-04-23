Кольцо силы и двух супергероев показали на новом постере сериала «Фонари» от HBO

После старта съёмок «Человека завтрашнего дня» и выхода тизера «Глиноликого» о себе напомнил ещё один проект от DC Studios. Грядущий сериал «Фонари» по комиксам DC про защитников вселенной из Корпуса Зелёных фонарей обзавёлся новым постером. На изображении два главных героя шоу показаны внутри Кольца силы, что даёт суперсилу своему носителю. Такое кольцо в комиксах DC позволяет носителю создать из зелёной энергии всё, на что хватит его воображения.

По своей атмосфере «Фонари» будут в духе сериала «Настоящий детектив». В восьмисерийном шоу двое Зелёных фонарей отправятся расследовать убийство в американскую глубинку. Этими супергероями станут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Аарон Пьер играет Стюарта, а Кайл Чендлер — Джордана.

Премьера сериала намечена на август этого года. Он выйдет на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Проект является частью обновлённой кинематографической вселенной DC.

Аарон Пьер повторит свою роль в «Человеке завтрашнего дня». А ещё в работе у DC Studios находится мультсериал «Мои приключения с Зелёным фонарём».