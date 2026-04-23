КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
239

Комедийный сериал «Горнолыжка» с Николаем Наумовым в главной роли отснят

Источник: PREMIER

Подошли к концу съёмки сериала «Горнолыжка». О завершении съёмок комедийного проекта объявил онлайн-кинотеатр PREMIER вчера, 22 апреля. Премьера же сериала состоится на PREMIER и телеканале ТНТ «скоро».

В центре сюжета комедии крановщик Миша. Когда он теряет работу в порту, то чудом устраивается на элитный горнолыжный курорт. Там Миша влюбляется в требовательную, но заботливую управляющую Катю. Вот только Катя уже встречается с владельцем порта, в котором до этого работал бывший крановщик.

Главного героя сыграл Николай Наумов («Реальные пацаны», «Волшебный участок», «И снова здравствуйте!»). Роль Кати исполнила Полина Максимова («Чебурашка», «Снеговик», «Оффлайн»). Также в актёрском составе Михаил Кремер, Олег Савостюк, Алевтина Тукан, Дарья Блохина, Сергей Стёпин и другие. Режиссёром сериала выступил Александр Назаров («Беляковы в отпуске»).

