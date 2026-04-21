Магический камень, опасное исполнение желаний и звезда «Короля и Шута» в тизере фэнтези «Малахит»

Онлайн-кинотеатр Okko скоро выпустит сериал «Малахит», основанный на уральских легендах и сказках. Точной даты премьеры у проекта ещё нет, но зато видеосервис уже опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» первый тизер своего сериального фэнтези. Ролик представляет завязку сюжета и персонажей истории. Одного из героев играет Константин Плотников, звезда панк-сказки «Король и Шут».



35

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p5,0 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60793" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

По сюжету трое семиклассников проводят летние каникулы в небольшом селе Красный Камень. Купаясь в затопленном карьере, один из мальчиков находит магический малахитовый самородок. Этот малахит даёт нашедшему его герою удивительную способность: всё, что мальчик рисует, становится реальностью. Но вместе с находкой из глубин старого карьера освободился Чёрный Ворон, древний дух рудника. Он может исполнить любое желание, но взамен требует слишком высокую цену. И теперь древнее зло необходимо остановить.

Режиссёром «Малахита» является Александр Богуславский («Эбигейл», «Сквозь время», «Встретимся вчера»). Сценарий проекта написали Максим Вахитов и Юлия Галиченко («Универ. Новая общага», «Первокурсницы»).

В сериале также играют Алексей Родионов, Екатерина Темнова, Сергей Чикин, Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Агриппина Стеклова, Даниил Киселёв, Варвара Володина и другие.