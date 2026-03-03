 
 
Поиск
 
 
О сериале

Клиника

Scrubs

Реанимационный сериал (1-2 эпизоды)

Ностальгия — товар хоть и ходовой, но крайне нестабильный: никогда не знаешь, что получится в результате её эксплуатации — громкий провал или приличные дивиденды. С одной стороны, зрителей с большой долей вероятности в случае упора на ностальгию ждёт что-то уровня фильмов «Терминатор: Тёмные судьбы» или, не к ночи будет помянута, «Матрица: Воскрешение». А с другой — «Крик 7» успешно штурмует кинотеатры, устанавливая рекорд франчайза, Дэн Трахтенберг штампует Хищников в промышленных масштабах, а на экраны рвутся братья Уайанс с «Очень страшным кино 6».

Получается, что итоговые результаты зависят не столько от самого факта эксплуатации ностальгии, сколько от творческого запала причастных к этой самой эксплуатации и от конечного продукта. В случае с возрожденным медицинским ситкомом «Клиника» всё ожидалось неоднозначно: вроде бы львиная доля трудившихся над оригиналом на месте, что внушает здоровый оптимизм, но в то же время в памяти иногда всплывают травмирующие флэшбеки о чем-то постыдном, что вроде как бы называлось «Девятый сезон».

Давным-давно «Клиника» ушла на высокой ноте, с финалом, способным поспорить за звание лучшей концовки с самим «Кланом Сопрано» — даже создатели «Супермаркета» не удержались и отдали дань уважения, нагло стырив завершающую концепцию. При таких вводных сам факт возвращения главных героев в знакомые интерьеры кажется излишним и даже немного кощунственным.

Самой серьёзной преградой для возрождения любой комедии из прошлого в данный момент является соевая культура обидчивых снежинок, над которыми нельзя шутить. В перезапуске «Клиники» авторы это прекрасно понимают и выражают чуть ли не прямым текстом через доктора Кокса. Для психологически хрупкого и душевного ранимого контингента в клинике «Святое сердце» даже ввели специального персонажа, главу отдела кадров, призванную напоминать старожилам, что вести себя как раньше уже нельзя — нужно быть помягчее и подобристее.

Другой опасностью выступает возраст — с последнего восьмого (!) сезона прошло 15 лет. За это время актёры немножко постарели. А смотреть на покрытые морщинами лица, которые запомнились полными молодецкого задора, это как пялиться в зеркало на собственное помятое Хроносом отражение — грустное напоминание о неумолимом, необратимом и беспощадном беге времени. Такое настроение несколько дисгармонирует с весёлым и позитивным настроем, который ожидаешь от ситкома.

Но в итоге получается нечто совершенно парадоксальное. Обо всех недостатках и опасениях авторы в курсе, но они не стараются их избегать как неудобную правду — вместо этого герои сериала откровенно декларируют обо всем этом с экрана, стараясь грамотно обыграть прошедшие годы и современные веяния. Шутки про возраст и про то, что нельзя жёстко шутить над интернами подчёркивают связь сериала с реальностью. А заместо покрытых морщинами лиц главных героев периодически показывают новых медиков. Но на этот раз создатели учли печальный опыт прошлой попытки сместить акценты и не делают молодую поросль центральными персонажами, позволяя им лишь оттенять наставничество более опытных коллег. Даже раздражающе-навязчивая мода на инклюзивность и репрезентативность подана в смягчённой, приемлемой дозировке, по крайней мере, в первых двух эпизодах.

Никуда не делся баланс между смешным и серьёзным. Оригинальная «Клиника» славилась тем, что отдельные эпизоды по накалу драматичности уделывали многие полноценные фильмы и выжимали слёзы вёдрами. В возрождении такой подход, судя по всему, тоже сохранится — между делом авторы и персонажи не забывают рассказать о важных вещах, на которые они никоим образом не могут повлиять и которые просто нужно принять как данность.

В сухом остатке «Клиника» образца 2026 года оставляет скорее сугубо положительное, нежели негативное впечатление. Конечно, в новой итерации можно отыскать недостатки и сосредоточить внимание исключительно на них. Но по совокупности факторов пока что всё выглядит подозрительно хорошо. Хочется надеяться, что авторы выдержат заданный темп и не уронят планку качества на протяжении всего сезона, и не скатятся в какое-нибудь соевое морализаторство без грамма чувств и фантазии.

Пока что все предпосылки для оправдания надежд имеются. А что получится в итоге, покажет вскрытие.

Алексей Абросимов
3 марта 2026
 
