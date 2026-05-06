Возрождённая «Клиника» вернётся со вторым сезоном в 2027 году

Канал ABC определился с судьбой возрождённого медицинского ситкома «Клиника». Комедийный сериал получит второй сезон. Выйдет продолжение когда-то в 2027 году.

Первый сезон перезагрузки стартовал 25 февраля и закончился 15 апреля. Он включал девять эпизодов. За первые семь дней премьеру шоу посмотрели 9 млн зрителей на разных платформах. По данным Nielsen, за 35 дней общее число зрителей на всех платформах достигло 11 млн. В рейтингах телевещания новая «Клиника» стала самым популярным комедийным сериалом на канале ABC среди зрителей в возрасте от 18 до 49 лет в этом телесезоне.

В ребуте к своим ролям вернулись Зак Брафф (доктор Джон «Джей Ди» Дориан), Дональд Фейсон (доктор Кристофер Дункан Тёрк), Сара Чок (доктор Эллиот Рид), Джуди Рейес (старшая медсестра Карла Эспиноса) и другие.