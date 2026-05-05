Очень странные дела могут происходить с очень немолодыми людьми: трейлер фантастического сериала «Городок»

Стриминг Netflix и исполнительные продюсеры «Очень странных дел» поделились полным трейлером научно-фантастического сериала «Городок», который появится на платформе 21 мая.

Альфред Молина играет пожилого человека, которого отправляют доживать свой век в целый городок для пенсионеров, где происходят странные и даже чудесные события. Собрав группу отнюдь не молодых союзников, главный герой отправляется на поиски правды.

Судя по атмосфере трейлера, это скорее приключенческая, воодушевляющая история с элементами хоррора. Если сериал действительно ориентирован на взрослую аудиторию, то по-настоящему пугать таких зрителей — рискованно: вдруг сердце не выдержит. Поэтому логичнее делать акцент на более светлых чувствах — мол, главное, душой не стареть!