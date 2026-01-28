 
 
1
СЕРИАЛЫ
172

В этом году Peacock выпустит фантастическую комедию «Миниатюрная жена» с Мэттью Макфэдьеном и Элизабет Бэнкс

Источник: Peacock

Библиотеку стримингового сервиса Peacock в этом году пополнит фантастическая комедия с элементами драмы «Миниатюрная жена». Об этом недавно напомнил сам видеосервис.

Главные роли в проекте исполнили Мэттью Макфэдьен («Гордость и предубеждение», «Наследники», «Дэдпул и Росомаха») и Элизабет Бэнкс («Человек-паук», «Клиника», «Голодные игры»).

Макфэдьен играет Леса, а Бэнкс — Линди. Лес и Линди — пара, которая пытается сохранить свой брак. Неожиданно больше драмы в их отношения добавляет то, что муж-учёный случайно уменьшает рост жены до 6 дюймов (примерно 15 сантиметров).

«Миниатюрная жена» основана на одноимённой короткой истории, автором которой является писатель Мануэль Гонзалес. Создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами адаптации выступили Дженнифер Эймс и Стив Тернер («Подпольная империя», «Голиаф»). Точной даты премьеры у сериала пока нет.

Теги
Миниатюрная женаМэттью МакфэдьенЭлизабет БэнксPeacock
Комментарии (1)

