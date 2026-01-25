 
 
Метагалактический мегакинопортал
СЕРИАЛЫ
269

Новый постер «Молодого Шерлока» Гая Ричи напомнил дату премьеру сериала на Prime Video

Источник: Prime Video

Режиссёр Гай Ричи готовит новый проект про детектива из произведений Артура Конан Дойла. Но это не продолжение его фильмов «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в роли знаменитого сыщика. Ричи спродюсировал сериал «Молодой Шерлок» по одноимённому циклу романов Энди Лейна.

Сериал дебютирует на стриминговом сервисе Prime Video 4 марта. Об этом же напоминает новый постер «Молодого Шерлока», представленный видеосервисом.

Постеры сериала «Молодой Шерлок»

С фильмами Ричи про того же героя сериал не связан. Шоу покажет ранние приключения сыщика. По сюжету 19-летний Холмс будет расследовать убийство в Оксфордском университете.

Главного героя сыграл Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Роль Джеймса Мориарти исполнил Донал Финн. Принцессу Гулун Шуан сыграла Цэн Цзинэ («Задача трёх тел»). Они показаны на новом постере.

В первом сезоне шоу восемь эпизодов. Все они выйдут 4 марта. Ричи срежиссировал два первых эпизода.

