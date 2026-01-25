Новый постер «Молодого Шерлока» Гая Ричи напомнил дату премьеру сериала на Prime Video

Режиссёр Гай Ричи готовит новый проект про детектива из произведений Артура Конан Дойла. Но это не продолжение его фильмов «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в роли знаменитого сыщика. Ричи спродюсировал сериал «Молодой Шерлок» по одноимённому циклу романов Энди Лейна.

Сериал дебютирует на стриминговом сервисе Prime Video 4 марта. Об этом же напоминает новый постер «Молодого Шерлока», представленный видеосервисом.

С фильмами Ричи про того же героя сериал не связан. Шоу покажет ранние приключения сыщика. По сюжету 19-летний Холмс будет расследовать убийство в Оксфордском университете.

Главного героя сыграл Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Роль Джеймса Мориарти исполнил Донал Финн. Принцессу Гулун Шуан сыграла Цэн Цзинэ («Задача трёх тел»). Они показаны на новом постере.

В первом сезоне шоу восемь эпизодов. Все они выйдут 4 марта. Ричи срежиссировал два первых эпизода.