2
СЕРИАЛЫ
457

Идут съёмки комедийного детектива «Лифт» о расследовании абсурдного преступления

Источник: START

В производстве сериал «Лифт» — комедийный детектив в жанре мокьюментари о расследовании абсурдного преступления. Съёмки проекта начались на днях в Санкт-Петербурге.

По сюжету сериала в многоквартирном доме пропадает лифт. Расследовать странное преступление берётся старшая по подъезду, домохозяйка Надежда Носова. Но стоит ей сильнее погрузиться в расследование вместе со своим младшим сыном, как проявляются соседские тайны, интриги и новые загадки. И всё оказывается ещё хуже, когда главным подозреваемым в краже становится старший сын Надежды.

Снимает «Лифт» режиссёр Сергей Малюгов («Два холма»). Главную роль в проекте исполняет Анна Уколова («Престиж», «Первокурсницы», «Ивановы-Ивановы»). Также в актёрском составе Максим Тимонин, Леонид Антипов, Геннадий Смирнов и другие.

Сериал выйдет на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START. Последний опубликовал фотографии со съёмок.

Промо-арт сериала «Лифт» Промо-арт сериала «Лифт» Промо-арт сериала «Лифт» Промо-арт сериала «Лифт» Промо-арт сериала «Лифт» Промо-арт сериала «Лифт» Промо-арт сериала «Лифт» Промо-арт сериала «Лифт»
Теги
ГалереяЛифтSTART
Комментарии (2)

