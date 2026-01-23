Идут съёмки комедийного детектива «Лифт» о расследовании абсурдного преступления

В производстве сериал «Лифт» — комедийный детектив в жанре мокьюментари о расследовании абсурдного преступления. Съёмки проекта начались на днях в Санкт-Петербурге.

По сюжету сериала в многоквартирном доме пропадает лифт. Расследовать странное преступление берётся старшая по подъезду, домохозяйка Надежда Носова. Но стоит ей сильнее погрузиться в расследование вместе со своим младшим сыном, как проявляются соседские тайны, интриги и новые загадки. И всё оказывается ещё хуже, когда главным подозреваемым в краже становится старший сын Надежды.

Снимает «Лифт» режиссёр Сергей Малюгов («Два холма»). Главную роль в проекте исполняет Анна Уколова («Престиж», «Первокурсницы», «Ивановы-Ивановы»). Также в актёрском составе Максим Тимонин, Леонид Антипов, Геннадий Смирнов и другие.

Сериал выйдет на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START. Последний опубликовал фотографии со съёмок.