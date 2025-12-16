 
 
6
СЕРИАЛЫ
715

Идут съёмки пятого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые»

Источник: START

Комедийный сериал «Папины дочки. Новые» не ограничится четырьмя сезонами и двумя фильмами. Сейчас идут съёмки пятого сезона сериала. Новостью о старте съёмок вчера поделились телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START.

События сезона следуют за сюжетом недавнего фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Даша вернулась в семью и теперь ей нужно наладить отношения с Веником и повзрослевшими дочерьми. Но это оказывается не так-то просто. В то же время Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями. А Соня хочет переехать в Санкт-Петербург и упрашивает папу позволить ей это. Но Веник не хочет разрешать дочери уезжать.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова и другие.

Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые» Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые» Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые» Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые» Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые» Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые» Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые» Промо-арт сериала «Папины дочки. Новые»

Сериал стал продолжением и спин-оффом долгоиграющего ситкома «Папины дочки». Первый сезон нового шоу вышел в 2023-м. В конце того же года состоялась премьера фильма «Папины дочки. Новогодние». Второй сезон сериала показали в 2024-м, третий и четвёртый — в этом году.

В конце октября в прокат вышел фильм «Папины дочки. Мама вернулась». Он заработал 914,4 млн рублей и уже доступен онлайн.

Теги
ГалереяПапины дочки. НовыеSTART
Комментарии (6)

