 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Oткpытиe oтeчecтвeннoгo кинoпpoкaтa нaмeтили нa cepeдинy июля Режиссёр «Грани будущего» раскроет страшную тайну создателя «Биткойна» Очень горячее предложение: Баз Лурман нашёл свою Жанну д'Арк в сериале «Ход королевы» Боевик Вина Дизеля «Последний охотник на ведьм» оказался живучим фильмом и заслужил сиквел У праздничного киноальманаха «Ёлки 12» появился новый трейлер
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
250

«Между сказкой и былью»: тизер-трейлер тёмного фэнтези «Очарованные»

Источник: «Кинопоиск»

Предстоящий сериал в жанре тёмного фэнтези «Очарованные» получил тизер-трейлер. Видео опубликовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». В нём сериал и выйдет в 2026 году.

В центре сюжета сёстры-колдуньи Злата и Марья. Первая готовится стать хранительницей границы между мирами, тогда как вторая мечтает об обычной жизни. Но в один роковой день Марья сама того не желая открывает проход в Мир теней, и её сестра погибает. Чтобы спасти Злату, Марья должна отыскать живую воду. Но на поиски у колдуньи есть только девять дней.

Режиссёром «Очарованных» выступил Илья Шеховцов («Минута тишины», «Фантом»). Он и Владимир Брагин являются сценаристами проекта. За производство фэнтези ответственны Плюс Студия и «МВ-Фильм».

В актёрском составе Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Яна Сексте, Евгений Перевалов, Владислав Тирон, Софья Воронцова и другие.

Сериал состоит из восьми эпизодов. Прежде он носил рабочее название «Молодая Яга».

Теги
ВидеоОчарованныеКинопоискФэнтези
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

4Больше не «Молодая Яга»: кадры из тёмного фэнтези «Очарованные» 9У второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» появились постер и новые кадры 2Второй сезон шоу «Ловкий плут» со звёздами «Бегущего в лабиринте» и «Гарри Поттера» получил дату премьеры

Тоже интересно

1Росомаха и Саблезубый серьёзно разговаривают друг с другом на страницах Ultimate Wolverine #10 5Веселье бьёт ключом на съёмках второго сезона сериала «Ван-Пис» (видео) 8Будущее хип-хопа оказывается обманом в трейлере фильма Джеймса Макэвоя «Калифорнийская афера» 13С лёгким паром! Супергёрл Милли Олкок будет бороться за выживание в запертой сауне 11Супергеройский сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» дебютирует в начале 2026 года

Далее на КГ

1
«Дара из Рэйвы» — анонс хоррор-аниме про то, как дети встречают монстра
 7
Чёткий подгон чёткому парню: Вин Дизель вписал Криштиану Роналду в «форсажную мифологию»
 0
КГ играет: Silent Hill 4: The Room, часть 5
 2
Смена пола больше не работает: Disney+ отказался снимать сериал по мотивам фильма «Клад»
 6
Netflix экранизирует комикс, не покорявшийся Голливуду 20 лет
 0
Acheia — тизер новой игры от идейного вдохновителя Distortion
 1
Тизер Warlock — игры от автора провальной Dungeons & Dragons: Dark Alliance
 4
Like a Yakuza — дебютный трейлер криминального экшена Gang of Dragon
 7
Комедия «Папа может!» с Александром Реввой обзавелась постером
 3
Геймплейный отрывок экшена «Война Миров: Сибирь»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Супермен! Несмотря на травму, Генри Кавилл продолжает готовиться к роли Коннора Маклауда в «Горце» (фото)
 
Кино Том Круз передал Джейсону Стэйтему подготовленную для боевика «Пчеловод 2» Пом Клементьефф
 
Кино Силач Бамбула поёт, танцует и ломает два стула в отрывке из сказки «Горыныч»
 
Болотная тварь начнёт убивать кого помельче: DC и BOOM! Studios готовят совместный кроссовер
 
Дал ответку: создатель Бейна представил рисунок, где Бэтмен вяжет антифа-активистов
 
Кино Новые фильмы недели: «Везунчики» Киану Ривз и Сет Роген, «Лермонтов» и «Чёрный телефон 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи
 
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 629: Ни один котик не пострадал
 
3Ноль кадров в секунду – 608: Гипносиськи и тысячи шокированных детей
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 702: «Бугония», когда закончатся «Аватары», комедия с Кифером Сазерлендом, «Злая. Часть 2»
 
9ЕВА – 662: Ниндзя-дрочер
 
2Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
0Ноль кадров в секунду – 607: Космос дорожает
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru