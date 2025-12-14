«Между сказкой и былью»: тизер-трейлер тёмного фэнтези «Очарованные»

Предстоящий сериал в жанре тёмного фэнтези «Очарованные» получил тизер-трейлер. Видео опубликовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». В нём сериал и выйдет в 2026 году.



167

10%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p3,3 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60062" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

В центре сюжета сёстры-колдуньи Злата и Марья. Первая готовится стать хранительницей границы между мирами, тогда как вторая мечтает об обычной жизни. Но в один роковой день Марья сама того не желая открывает проход в Мир теней, и её сестра погибает. Чтобы спасти Злату, Марья должна отыскать живую воду. Но на поиски у колдуньи есть только девять дней.

Режиссёром «Очарованных» выступил Илья Шеховцов («Минута тишины», «Фантом»). Он и Владимир Брагин являются сценаристами проекта. За производство фэнтези ответственны Плюс Студия и «МВ-Фильм».

В актёрском составе Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Яна Сексте, Евгений Перевалов, Владислав Тирон, Софья Воронцова и другие.

Сериал состоит из восьми эпизодов. Прежде он носил рабочее название «Молодая Яга».