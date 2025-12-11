 
 
СЕРИАЛЫ
68

Второй сезон шоу «Ловкий плут» со звёздами «Бегущего в лабиринте» и «Гарри Поттера» получил дату премьеры

Источник: Disney+, Hulu

Австралийский сериал «Ловкий плут» готовится вернуться на малые экраны со вторым сезоном. И у него уже есть точная дата премьеры. Как передал сайт Deadline, премьера продолжения шоу состоится 10 февраля 2026 года на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu.

Главные роли в проекте продолжают исполнять Томас Броди-Сэнгстер («Бегущий в лабиринте», «Доктор Кто», «Ход королевы»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер», «Шерлок и дочь», «Фарго») и Майя Митчелл («Фостеры», «Приятные хлопоты», «Дожить до рассвета»). Броди-Сэнгстер играет Ловкого плута, Тьюлис — Фейгина, а Митчелл — леди Белль Фокс.

«Ловкий плут» является продолжением романа «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. Первый сезон из восьми эпизодов вышел целиком 29 ноября 2023 года.

В Австралии 1850-х годов Джека Докинза знают как уважаемого молодого хирурга. Хотя когда-то он был карманником в Лондоне, известным как Ловкий плут. Но однажды Докинз встречает своего старого знакомого Фейгина, и тот заставляет Ловкого плута снова нарушить закон и рисковать свободой. В то же время леди Белль Фокс, стремящаяся стать первой женщиной-хирургом, начинает учиться у молодого врача. Девушка становится небезразлична Докинзу, который ведёт рискованную жизнь и может всё потерять.

