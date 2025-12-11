 
 
Метагалактический мегакинопортал
3
СЕРИАЛЫ
305

У второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» появились постер и новые кадры

Источник: Netflix

В следующем году сериал «Аватар: Легенда об Аанге», основанный на одноимённом мультсериале, вернётся на Netflix со вторым сезоном. Точной даты премьеры у продолжения проекта пока нет. Но у него появились новые постер и кадры с обновлённой командой Аватара.

Аватара Аанга в адаптации играет Гордон Кормье, Катару — Киавентио, Сокку — Иэн Аусли. В продолжении к их команде присоединится маг земли Тоф Бейфонг. Её роль исполняет Мия Чех.

Премьера второго сезона может состояться в начале 2026-го. Вообще в сериале будет столько же сезонов, сколько их и в оригинальном мультсериале, то есть три. Съёмки третьего сезона адаптации уже завершены, как и второй, он на стадии постпродакшена.

Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

В настоящее время в производстве остаётся полнометражный мультфильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» от Avatar Studios. Проект расскажет о приключениях повзрослевших персонажей оригинального мультсериала. Компания Paramount Pictures планирует выпустить мультфильм в зарубежный прокат 9 октября 2026 года.

Также в работе у Avatar Studios находится следующий мультсериал франчайза. Он будет называться «Аватар: Семь убежищ» и состоять из двух сезонов по 13 серий. Первый сезон может выйти в 2027 году на Paramount+ и Nickelodeon.

Аватар: Легенда об Аанге
Комментарии (3)

Хищники взяли Людей Икс и Мстителей на прицел во втором выпуске Predator Kills the Marvel Universe
 
Кино Дичь по-диснеевски: Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун готовят фильм про Мисс Пигги
 
Два комикса с Бэтменом улетели на вторые тиражи
 
Кино Охотник нападает на гиганта в новом отрывке из фильма «Хищник: Планета смерти»
 
Кино Джеймс Кэмерон обещает раскрыть все секреты в трейлере документалки «Аватар: Огонь и вода»
 
Кино Мартин Скорсезе поженит Леонардо Дикаприо и Дженнифер Лоуренс для следующего фильма
 
