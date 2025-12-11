У второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» появились постер и новые кадры

В следующем году сериал «Аватар: Легенда об Аанге», основанный на одноимённом мультсериале, вернётся на Netflix со вторым сезоном. Точной даты премьеры у продолжения проекта пока нет. Но у него появились новые постер и кадры с обновлённой командой Аватара.

Аватара Аанга в адаптации играет Гордон Кормье, Катару — Киавентио, Сокку — Иэн Аусли. В продолжении к их команде присоединится маг земли Тоф Бейфонг. Её роль исполняет Мия Чех.

Премьера второго сезона может состояться в начале 2026-го. Вообще в сериале будет столько же сезонов, сколько их и в оригинальном мультсериале, то есть три. Съёмки третьего сезона адаптации уже завершены, как и второй, он на стадии постпродакшена.

В настоящее время в производстве остаётся полнометражный мультфильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» от Avatar Studios. Проект расскажет о приключениях повзрослевших персонажей оригинального мультсериала. Компания Paramount Pictures планирует выпустить мультфильм в зарубежный прокат 9 октября 2026 года.

Также в работе у Avatar Studios находится следующий мультсериал франчайза. Он будет называться «Аватар: Семь убежищ» и состоять из двух сезонов по 13 серий. Первый сезон может выйти в 2027 году на Paramount+ и Nickelodeon.