Сериал «Расхитительница гробниц» с Софи Тёрнер хотят усилить настоящей звездой экшена

Не нуждающаяся в перечислении заслуг Сигурни Уивер переговаривается насчёт участия в сериальной адаптации культовой видеоигры «Расхитительница гробниц» (Tomb Raider) на мощностях Amazon Prime Video.

До подписания контрактов дело пока не дошло, но если стороны договорятся, то Уивер сыграет вместе со звездой «Игры престолов» Софи Тёрнер в роли Лары Крофт — главной героини сюжета. Какое именно место в истории может занять Сигурни — не уточняется.

Звезда серии «Чужой» не против иногда сниматься в сериалах: она исполнила партию злодейки в марвеловском многосерийном команднике «Защитники» (не Сарик). Также она появится в полнометражном фильме во вселенной «Звёздных войн» — «Мандалорец и Грогу», который, как всем известно, является экранизацией сериала «Мандалорец».

За повествовательную часть «Расхитительницы» отвечает Фиби Уоллер-Бридж — как шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер. Также шоураннером значится Чед Ходж.

Дерзкую искательницу приключений и археологических находок на больших экранах уже сыграли две актрисы: Анджелина Джоли — в двух полнометражных фильмах, и Алисия Викандер — в картине 2018 года «Tomb Raider: Лара Крофт».

Сигурни Уивер в ближайшее время поможет Джеймсу Кэмерону заработать очередные миллиарды, когда 19 декабря выйдет «Аватар: Пламя и пепел».