Новые сериалы недели: Тейлор Свифт и Лара Крофт

Netflix

После неудачного опыта присмотра за высокотехнологичным особняком, в котором поселилось неприятное насекомое в фильме «Человек против пчелы», теперь Тревору Бингли приходится приглядывать за роскошным лондонским пентхаусом вместе с еще одним неожиданным компаньоном, о котором он не просил...

По сути это типичный мистер Бин, только теперь это мистер Бингли. Продолжение сериала «Человек против пчелы» точно порадует фанатов Роуэна Эткинсона — собственно, на них и расчёт. Прибавьте к этому рождественскую атмосферу, и просмотры новому детищу Netflix обеспечены.