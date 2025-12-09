 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Трон: Арес» — пермьера через 10 дней «Ужастики» закончились: сериал по знаменитым книгам Р. Л. Стайна отменили после двух сезонов Рецензия и отзывы на игру Painkiller 19 лет спустя: первый взгляд на Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип в тизере «Дьявол носит Prada 2» Есть новый рекорд! Пятый сезон «Очень странных дел» показал лучший старт среди англоязычных сериалов в истории Netflix
• • •
 
СЕРИАЛЫ
347

Новые сериалы недели: Тейлор Свифт и Лара Крофт

Источник: Disney+

Вторник, 9 декабря

 
Сезон2
Disney+
Перси Джексон и Олимпийцы Percy Jackson and the Olympians

фэнтези

В ролях Уокер Скобелл, Лea Caвa Джeффpиc, Apьян Cимxaдpи, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Меган Муллалли

Создатель Рик Риордан, Джонатан И. Стайнберг

B цeнтpe cюжeтa — юный пoлyбoг Пepcи Джeкcoн, чьи пpиключeния нaчинaютcя, кoгдa oн oтпpaвляeтcя в лeтний лaгepь для дeтeй oлимпийcкий бoгoв. Bмecтe c cынoм Пoceйдoнa пpиключaютcя дoчь Aфины Aннaбeт Чeйз и caтиp Гpoвep Aндepвyд.

Не уверены, что кто-то ждёт продолжения детского фэнтези, но Disney+ никого и не спрашивает. Более того, согласно официальным данным, это едва ли не самый популярный проект сервиса. А потому третий сезон — вопрос давно и бесповоротно решённый.

Видео

Среда, 10 декабря

 
Конец сезона1
Hulu
Всё честно All's Fair

В ролях Ким Кардашиан, Наоми Уоттс, Нинси Нэш, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Сара Полсон

Юридическая драма с Ким Кардашьян, получившая позорные 3% на Rotten Tomatoes и звание худшего сериала всех времён, вместе с тем получила от Hulu и продление на второй сезон. Вроде всё логично.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV
По кладбищенской дороге Down Cemetery Road

В ролях Эмма Томпсон, Рут Уилсон

Сериал от создателей шикарных во всех отношениях «Медленных лошадей» успеха своего предшественника и близко не повторил. Зрители приняли его сдержанно, и о возможном продолжении пока не говорят.

Видео

Четверг, 11 декабря

 
Премьера+
Netflix
Человек против малыша Man Vs Baby

В ролях Роуэн Аткинсон

После неудачного опыта присмотра за высокотехнологичным особняком, в котором поселилось неприятное насекомое в фильме «Человек против пчелы», теперь Тревору Бингли приходится приглядывать за роскошным лондонским пентхаусом вместе с еще одним неожиданным компаньоном, о котором он не просил...

По сути это типичный мистер Бин, только теперь это мистер Бингли. Продолжение сериала «Человек против пчелы» точно порадует фанатов Роуэна Эткинсона — собственно, на них и расчёт. Прибавьте к этому рождественскую атмосферу, и просмотры новому детищу Netflix обеспечены.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

мультфильм, фэнтези, боевик, триллер, приключенческий

В ролях Хейли Этвелл, Ричард Армитедж, Зои Бойл, Аллен Мальдонадо

Пpиключeнчecкий экшeн o знaмeнитoй pacxититeльницe гpoбниц paccкaжeт, чтo пpoиcxoдилo в жизни глaвнoй гepoини пocлe coбытий, пoкaзaнныx в нoвoй игpoвoй тpилoгии o Лape Kpoфт 2013–2018 гoдoв.

Пока зрители замерли в ожидании Софи Тёрнер, сериал с которой вот уже пару лет не подаёт признаков жизни, на Netflix расхищать гробницы продолжает Хейли Этвелл. К сожалению многих, лишь в анимационном формате.

Видео

 
Конец сезона1
Sky Atlantic (UK)
Смерть Банни Манро The Death of Bunny Munro

В ролях Мэтт Смит, Rafael Mathé, Сара Грин, Йоханн Майерс, Robert Glenister, Alice FeethamЛиндсей Данкан

Формат мини-сериала продления не предполагает.

Видео

Пятница, 12 декабря

 
Премьера+
Disney+
Тейлор Свифт: The Eras Tour — Конец Эры Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era

В ролях Тейлор Свифт

Документальный сериал, который позволит заглянуть в глубины жизни Тейлор Свифт в то время как её тур привлекал внимание прессы и восхищал поклонников по всему миру.

Тейлор Свифт мало рекордных продаж билетов и всеобщего обожания, теперь обо всём об этом вдобавок расскажут в документально сериале. Да, в один фильм такую красоту не уместить и за много денег на Disney+ не продать. Нас ждёт много закулисья и всяческих эксклюзивов, много Тейлор Свифт и ещё несколько приглашённых звёзд — на всякий случай подогнали Сабрину Карпентер, Эда Ширана и не только. Всего будет 6 эпизодов.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

10«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes 7Великаны, циклоп Полифем и сирены на новых постерах второго сезона шоу «Перси Джексон и Олимпийцы» 1Ко второму сезону фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» вышел специальный ролик 11Она актриса! Ким Кардашьян изображает адвоката в сексуальном процедурале от Райана Мёрфи (трейлер)

Тоже интересно

25Боевая Зельда и тихий Линк на первом кадре из экранизации игры «Легенда о Зельде» 8После нового «Человека-паука» звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в очередных «Мстителях» 1Художник «Тора» и «Чужих против Мстителей» Эсад Рибич нагрянет в Москву на «Comic Con Игромир» 8Будущее хип-хопа оказывается обманом в трейлере фильма Джеймса Макэвоя «Калифорнийская афера» 6Итан Хоук опять выходит на связь в трейлере ужастика «Чёрный телефон 2»

Далее на КГ

8
Феникс не прилетит: звезда «Людей Икс» Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир»
 0
Грести деньги бэт-лопатой: в январе 2026 года выйдет уже 10-я допечатка первого выпуска «Абсолютного Бэтмена»
 8
Роберт Паттинсон и Зендея готовятся к грандиозной драме на постере фильма «Драма»
 9
Ребекка Фергюсон пугает Криса Пратта страшной правдой в трейлере экшена Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать»
 13
Очень молодой Холмс на первых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
 3
Серия Resident Evil могла называться совсем иначе
 0
ЕВА-663: Прямая трансляция переносится на среду
 1
Дэнни Бойл вынужден продвигать «28 лет спустя: Храм из костей»
 8
Дженна Ортега и Натали Портман на стрёме: первый кадр из триллера «Галлеристка»
 1
Телеовощи. Выпуск 629: Ни один котик не пострадал
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Фильм про Майкла Джексона ещё не вышел, а уже победил все музыкальные биографические ленты
 
Кино Провалившаяся эпическая криминальная комедия с Леонардо Дикаприо «Битва за битвой» скоро выходит на цифре
 
Игры КГ играет: Nier: Automata, часть 1
 
Две звезды шпионского жанра сошлись в сериале «Зверь во мне»
 
Кино Сэм Рэйми и сценаристы «Фредди против Джейсона» переделают древний ужастик с Энтони Хопкинсом
 
Кино «Джуманджи 3» подкрался незаметно: в ноябре начнутся съёмки фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 629: Ни один котик не пострадал
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 702: «Бугония», когда закончатся «Аватары», комедия с Кифером Сазерлендом, «Злая. Часть 2»
 
9ЕВА – 662: Ниндзя-дрочер
 
2Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
0Ноль кадров в секунду – 607: Космос дорожает
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 701: «Бегущий человек», «Охота за тенью», ужастик от ютубера, ребут «Черепашек-ниндзя», «Сны поездов»
 
11ЕВА – 661: Старые финалы
 
3Телеовощи – 627: Для мистера контента
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru