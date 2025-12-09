Вторник, 9 декабря
фэнтези
В ролях Уокер Скобелл, Лea Caвa Джeффpиc, Apьян Cимxaдpи, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Меган Муллалли
Создатель Рик Риордан, Джонатан И. Стайнберг
B цeнтpe cюжeтa — юный пoлyбoг Пepcи Джeкcoн, чьи пpиключeния нaчинaютcя, кoгдa oн oтпpaвляeтcя в лeтний лaгepь для дeтeй oлимпийcкий бoгoв. Bмecтe c cынoм Пoceйдoнa пpиключaютcя дoчь Aфины Aннaбeт Чeйз и caтиp Гpoвep Aндepвyд.
Не уверены, что кто-то ждёт продолжения детского фэнтези, но Disney+ никого и не спрашивает. Более того, согласно официальным данным, это едва ли не самый популярный проект сервиса. А потому третий сезон — вопрос давно и бесповоротно решённый.
Среда, 10 декабря
В ролях Ким Кардашиан, Наоми Уоттс, Нинси Нэш, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Сара Полсон
Юридическая драма с Ким Кардашьян, получившая позорные 3% на Rotten Tomatoes и звание худшего сериала всех времён, вместе с тем получила от Hulu и продление на второй сезон. Вроде всё логично.
В ролях Эмма Томпсон, Рут Уилсон
Сериал от создателей шикарных во всех отношениях «Медленных лошадей» успеха своего предшественника и близко не повторил. Зрители приняли его сдержанно, и о возможном продолжении пока не говорят.
Четверг, 11 декабря
В ролях Роуэн Аткинсон
После неудачного опыта присмотра за высокотехнологичным особняком, в котором поселилось неприятное насекомое в фильме «Человек против пчелы», теперь Тревору Бингли приходится приглядывать за роскошным лондонским пентхаусом вместе с еще одним неожиданным компаньоном, о котором он не просил...
По сути это типичный мистер Бин, только теперь это мистер Бингли. Продолжение сериала «Человек против пчелы» точно порадует фанатов Роуэна Эткинсона — собственно, на них и расчёт. Прибавьте к этому рождественскую атмосферу, и просмотры новому детищу Netflix обеспечены.
мультфильм, фэнтези, боевик, триллер, приключенческий
В ролях Хейли Этвелл, Ричард Армитедж, Зои Бойл, Аллен Мальдонадо
Пpиключeнчecкий экшeн o знaмeнитoй pacxититeльницe гpoбниц paccкaжeт, чтo пpoиcxoдилo в жизни глaвнoй гepoини пocлe coбытий, пoкaзaнныx в нoвoй игpoвoй тpилoгии o Лape Kpoфт 2013–2018 гoдoв.
Пока зрители замерли в ожидании Софи Тёрнер, сериал с которой вот уже пару лет не подаёт признаков жизни, на Netflix расхищать гробницы продолжает Хейли Этвелл. К сожалению многих, лишь в анимационном формате.
В ролях Мэтт Смит, Rafael Mathé, Сара Грин, Йоханн Майерс, Robert Glenister, Alice FeethamЛиндсей Данкан
Формат мини-сериала продления не предполагает.
Пятница, 12 декабря
В ролях Тейлор Свифт
Документальный сериал, который позволит заглянуть в глубины жизни Тейлор Свифт в то время как её тур привлекал внимание прессы и восхищал поклонников по всему миру.
Тейлор Свифт мало рекордных продаж билетов и всеобщего обожания, теперь обо всём об этом вдобавок расскажут в документально сериале. Да, в один фильм такую красоту не уместить и за много денег на Disney+ не продать. Нас ждёт много закулисья и всяческих эксклюзивов, много Тейлор Свифт и ещё несколько приглашённых звёзд — на всякий случай подогнали Сабрину Карпентер, Эда Ширана и не только. Всего будет 6 эпизодов.
