Рецензия и отзывы на фильм «Орудия» Фаталити! Премьера «Мортал Комбат II» отложена на семь месяцев Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод» Успех Borderlands 4 не способны затмить даже высказывания Рэнди Питчфорда Новые сериалы недели: «Очень странные дела» подходят к концу
4
СЕРИАЛЫ
651

Великаны, циклоп Полифем и сирены на новых постерах второго сезона шоу «Перси Джексон и Олимпийцы»

Источник: Disney+

Уже меньше двух недель осталось до возвращения сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Второй сезон фэнтезийного шоу стартует на видеосервисе Disney+ 10 декабря. Тогда на Disney+ появятся два первых эпизода нового сезона. Оставшиеся шесть серий будут выходить по одной в неделю до 21 января 2026 года.

В качестве очередного напоминания о скорой премьере вышли три новых постера продолжения. На них изображены великаны, циклоп Полифем и сирены. Эти постеры с монстрами эксклюзивно опубликовал портал Screen Rant.

Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

В основе сериала цикл романов писателя Рика Риордана, который также является одним из создателей экранизации собственных произведений. Второй сезон шоу снят по второй книге серии — «Море чудовищ». В романе Перси вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже экранизировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

Сериал продлён на третий сезон. В нём адаптируют третью книгу цикла — «Проклятие титана». Её перенесут на экран впервые.

Премьера «Перси Джексона и Олимпийцев» состоялась 19 декабря 2023 года. По данным компании Luminate, первый сезон проекта стал самым просматриваемым сериалом на Disney+ в 2024-м. Согласно цифрам компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.

ГалереяПерси Джексон и ОлимпийцыDisney+
Комментарии (4)

