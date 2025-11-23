 
 
Поиск
 
 
Метагалактический мегакинопортал
СЕРИАЛЫ
44

Море чудовищ ближе: новый постер продолжения «Перси Джексона и Олимпийцев»

Источник: Disney+

Чем ближе старт второго сезона шоу «Перси Джексон и Олимпийцы», тем больше новых промо-материалов напоминают об этом. Так, вышел очередной постер, сообщающий, что сериал вернётся 10 декабря. В этот день на стриминговом сервисе Disney+ дебютируют два первых эпизода нового сезона. Но оставшиеся шесть серий будут выходить по одной в неделю до 21 января 2026 года.

Сериал основан на цикле романов за авторством писателя Рика Риордана, который стал и одним из создателей экранизации. Продолжение шоу снято по второй книге серии — «Море чудовищ». В нём Перси вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже адаптировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Проект заранее продлили на третий сезон. В нём на малые экраны перенесут третью книгу цикла — «Проклятие титана». Её экранизируют впервые.

Премьера шоу состоялась 19 декабря 2023 года. По данным компании Luminate, первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» оказался самым просматриваемым сериалом на Disney+ в 2024-м. Согласно цифрам компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.

