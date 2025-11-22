 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В трейлере без цензуры экшена «Бессмертный 2» главным злодеем становится советский полковник Куоритч Моника Барбаро и Каллум Тернер смогут законно переспать в ромкоме от режиссёра «Кто угодно, кроме тебя» Новые фильмы недели: «Дракула» Люка Бессона и ещё одно «Аббатство Даунтон» Боевая Зельда и тихий Линк на первом кадре из экранизации игры «Легенда о Зельде» Больше 20 новых сказок и фантастики представили на питчинге Фонда кино
5
СЕРИАЛЫ
423

Премьеру супергеройского шоу «Фонари» передвинули на конец лета 2026 года

Источник: DC Studios

Премьеру сериала про Зелёных фонарей из комиксов DC продолжают передвигать. Сначала соруководитель DC Studios Джеймс Ганн сказал, что «Фонари» выйдут летом 2026 года. Позднее в письме акционерам президент Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что сериал дебютирует в начале 2026-го. А на днях глава HBO Кейси Блойс опроверг это, сообщив, что премьера шоу ожидается в конце лета 2026-го. Точную дату выхода «Фонарей» объявят позднее, конечно, если сериал снова не перенесут.

По атмосфере «Фонари» заявлены в духе «Настоящего детектива». В сериале из восьми эпизодов двое супергероев из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями являются новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта сыграл Аарон Пьер, а Джордана — Кайл Чендлер.

Шоураннером проекта выступает Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг являются сценаристами и исполнительными продюсерами шоу.

«Фонари» выйдут на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Сериал станет частью обновлённой киновселенной DC.

Комментарии (5)

