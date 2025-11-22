Премьеру супергеройского шоу «Фонари» передвинули на конец лета 2026 года

Премьеру сериала про Зелёных фонарей из комиксов DC продолжают передвигать. Сначала соруководитель DC Studios Джеймс Ганн сказал, что «Фонари» выйдут летом 2026 года. Позднее в письме акционерам президент Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что сериал дебютирует в начале 2026-го. А на днях глава HBO Кейси Блойс опроверг это, сообщив, что премьера шоу ожидается в конце лета 2026-го. Точную дату выхода «Фонарей» объявят позднее, конечно, если сериал снова не перенесут.

По атмосфере «Фонари» заявлены в духе «Настоящего детектива». В сериале из восьми эпизодов двое супергероев из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями являются новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта сыграл Аарон Пьер, а Джордана — Кайл Чендлер.

Шоураннером проекта выступает Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг являются сценаристами и исполнительными продюсерами шоу.

«Фонари» выйдут на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Сериал станет частью обновлённой киновселенной DC.