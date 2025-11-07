Супергеройский сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» дебютирует в начале 2026 года

Этим летом завершились съёмки супергеройского сериала «Фонари». На малые экраны шоу выйдет в 2026 году, но, похоже, раньше, чем ожидалось. Ранее соруководитель DC Studios Джеймс Ганн говорил, что сериал дебютирует примерно в одно время с фильмом про Супергёрл. Премьера последнего по-прежнему намечена на следующее лето. Но вчера в письме акционерам президент Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что сериал «Фонари» дебютирует на HBO Max когда-то в начале 2026-го.

Грядущее шоу из восьми эпизодов основано на комиксах издательства DC про Зелёных фонарей. Оно станет частью обновлённой киновселенной DC, как и картина про Супергёрл, выходящая 26 июня 2026-го.

По атмосфере «Фонари» был заявлен в духе «Настоящего детектива». В сериале двое супергероев из Корпуса Зелёных фонарей расследуют убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями являются новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта сыграл Аарон Пьер, а Джордана — Кайл Чендлер.

Шоураннером сериала выступает Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг являются сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

А ранее стало известно, что звезда фильма DC «Синий жук» сыграет в сериале по манге