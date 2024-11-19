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СЕРИАЛЫ
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Сериал про Зелёных фонарей выйдет примерно в одно время с фильмом про Супергёрл

Источник: DC

Премьера супергеройского сериала про Зелёных фонарей должна состояться в 2026 году. Такой вывод следует из недавнего интервью одного из руководителей DC Studios Джеймса Ганна. Во время беседы у него спросили, выйдут ли «Фонари» до картины «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня», чья премьера состоится 26 июня 2026-го. На это Ганн ответил: «Посмотрим, когда он выйдет, но это случится примерно одно и то же время».

Судя по другим словам Ганна, проект, который готовятся запустить в производство, сделают очень приземлённым и правдоподобным.

Шоураннером сериала назначен Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые две серии срежиссирует Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

«Фонари» будут частью новой киновселенной DC, которая начнётся в декабре анимационным сериалом «Монстры-коммандос».

По атмосфере история будет в духе «Настоящего детектива». В ней двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей расследуют убийство в американской глубинке.

Зелёными фонарями окажутся легендарный Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Роль Джордана получил Кайл Чендлер («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»), а Стюарта — Аарон Пьер («Ребел-Ридж»). В роли шерифа Керри появится Келли Макдональд («Старикам здесь не место», «Подпольная империя», «По долгу службы»). Также в сериале сыграют Гаррет Диллахант («Терминатор: Битва за будущее») и Пурна Джаганнатан («Одинокие волки»).

Теги
Фонари
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Источник фотографий: Depositphotos

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