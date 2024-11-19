Телеовощи. Выпуск 575: Медовуха из мёда

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:41 —
|Сериал по игре Mass Effect ушёл в производство
|12:33 —
|Создатель «Пингвина» рассказал о новых спин-оффах «Бэтмена»
|17:20 —
|Тизер второго сезона «Миротворца»
|19:08 —
|«Что если?» от Marvel показал эпичный трейлер финала
|27:37 —
|Превью новых диснеевских сериалов
|33:55 —
|Трейлер сериала «Секретный уровень»
|39:49 —
|В «Уэнсдэй» записалась Леди Гага
|44:22 —
|«Аркейн» — 2x01—03
|01:15:50 —
|«День Шакала» (The Day of the Jackal) — 1x01—02
|01:24:35 —
|«Франшиза» — 1x06
|01:34:59 —
|«Король Талсы» — 2x09
|01:40:02 —
|«Пингвин» — 1x06 (финал сезона)
|02:01:57 —
|«Гусар» — 2x03
|02:18:45 —
|«Напряги извилины» — 1x01
|02:27:39 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x16
|02:38:41 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x16
|02:47:16 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x01
|02:56:48 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x05
|03:05:45 —
|«Ангел» — 1x07
|03:11:21 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:17:08 —
|«Блэксэд»
|03:29:38 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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