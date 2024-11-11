Телеовощи. Выпуск 574: Первый контакт отменяется

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|06:18 —
|Трейлер второго сезона «Мэйфейрских ведьм»
|13:22 —
|«Джека Райана» ожидает фильм-продолжение
|16:12 —
|По «Игре престолов» снимают фильм
|22:25 —
|Свежий трейлер «Звёздных войн: Опорной команды»
|32:04 —
|Трейлер шпионского сериала «Чёрные голуби»
|38:18 —
|Тизер третьего сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»
|42:24 —
|«Очень странные дела» раскрыли названия эпизодов пятого сезона
|47:03 —
|«Аркейн» — самый дорогой мультсериал в истории
|55:37 —
|«Цитадель: Хани Банни» (Citadel: Honey Bunny) — 1x01
|01:01:18 —
|«Молот ведьм» — 1x01
|01:17:17 —
|«Преступление и наказание» — 1x01
|01:30:46 —
|«Франшиза» — 1x05
|01:39:32 —
|«Чайная чашка» — 1x05—08 (финал сезона)
|01:45:03 —
|«LEGO Звёздные войны: Восстанови Галактику» — 1x01—04
|01:52:10 —
|«Король Талсы» — 2x07
|02:00:30 —
|«Пингвин» — 1x07
|02:13:52 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 2x05
|02:23:24 —
|«Гусар» — 2x01—02
|02:36:54 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x15
|02:49:19 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x15
|03:02:34 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — мини-сериал
|03:14:21 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x04
|03:22:19 —
|«Ангел» — 1x06
|03:29:30 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:35:14 —
|«Блэксэд»
|03:48:21 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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