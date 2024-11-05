Телеовощи. Выпуск 573: Развитие в правильном направлении

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:21 —
|Первый взгляд на костюм «Человека-паука Нуара»
|05:44 —
|«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» вернётся со вторым сезоном
|09:33 —
|Шоураннером сериала по God of War стал создатель «Звёздного крейсера „Галактики“»
|19:17 —
|Третьего сезона «Благих знамений» не будет
|26:31 —
|«Жизнь по вызову» станет фильмом и выйдет в прокат
|38:42 —
|«Сорвиголова: Рождённый заново» красуется в сборном трейлере премьер Marvel
|48:44 —
|Названы претендентки на роль новой Лары Крофт
|57:21 —
|«Это всё Агата» — 1x07—09 (финал сезона)
|01:15:21 —
|«Легенда о Vox Machina» — 3x10—12 (финал сезона)
|01:24:34 —
|«Чайная чашка» — 1x05—06
|01:33:58 —
|«Франшиза» — 1x04
|01:41:10 —
|«Король Талсы» — 2x07
|01:48:41 —
|«Пингвин» — 1x06
|02:04:01 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 2x05
|02:08:59 —
|«Гусар» — 2x01
|02:13:44 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x14
|02:22:22 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x14
|02:31:01 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x03
|02:37:42 —
|«Ангел» — 1x05
|02:43:34 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — мини-сериал
|03:01:26 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:06:57 —
|«Блэксэд»
|03:29:52 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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