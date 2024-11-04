«Пингвин» завершится битвой Оза и Софии (трейлер финала)

Спасти матушку любой ценой. Стриминговый сервис Max опубликовал трейлер восьмого — заключительного — эпизода мини-сериала «Пингвин». Промо-ролик анонсирует главное противостояние — Оз Кобб (Колин Фаррелл) сцепится с Софией Фальконе (Кристин Милиоти) из-за украденной у него матери.

На этом история предположительно и закончится, чтобы продолжить линию персонажей во втором «Бэтмене» Мэтта Ривза. Если, конечно, за это время в недрах Warner Bros. ничего не переиграли, с жадностью поглядывая на внушительные рейтинги готэмской криминальной драмы без Брюса Уэйна.