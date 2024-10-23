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Мэтт Ривз и Колин Фаррелл продолжают феерить: «Пингвин» бьёт свои же рекорды по просмотрам

Источник: Max

Зрительские просмотры «Пингвина» продолжают расти с каждой новой серией и в воскресенье достигли очередного максимума.

Средняя аудитория мини-сериала с Колином Фарреллом составила 1,8 млн зрителей в США, что стало самым высоким показателем за один день для всего проекта. Предыдущий рекорд по просмотрам установил прошлый эпизод, который собрал 1,7 млн.

Такого результата восьмисерийный сериал достиг после выхода пятой серии. Тем временем первая серия собрала уже более 14 млн просмотров.

Новые эпизоды «Пингвина» выходят по воскресеньям на канале HBO и на сервисе Max.

Теги
Пингвин
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