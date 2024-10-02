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СЕРИАЛЫ
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«Шугар» с Колином Фарреллом получил второй сезон

Источник: Apple TV+

Ребята из Apple TV+ решили подстраховаться и не отпускать от себя талантливого парня Колина Фаррелла, блистающего нынче в криминальном «Пингвине». Пусть в этом сериале актёр не таскает на себе тонну грима, но тоже мастерски маскируется. Стриминговый сервис продлил на второй сезон детектив с сюрпризом «Шугар», где Фаррелл играет главного притворщика.

В продолжении сериала по сценарию Марка Протосевича («Я — легенда») частный сыщик Джон Шугар в исполнении Колина Фаррелла возьмётся за новое дело в солнечном Лос-Анджелесе и попутно продолжит поиски своей куда-то запропавшей сестры.

На посту шоураннера Протосевича во втором сезоне сменил Сэм Кэтлин, отвечавший за многосерийную экранизацию комикса Гарта Энниса «Проповедика» для кабельного канала AMC.

Теги
Шугар
Комментарии (3)

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