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СЕРИАЛЫ
655

Первые отзывы на «Пингвина» появились на Rotten Tomatoes

Источник: Max

Криминальная драма в готэмских декорациях — мини-сериал «Пингвин» — готовится к своей премьере, которая состоится уже на следующей неделе. А пока своё веское слово вольны сказать критики. Да, профессиональным рецензентам уже разрешили открыто выставить оценки проекту, который станет сюжетным мостиком между двумя «Бэтменами» Мэтта Ривза.

На агрегаторе онлайн-рецензий Rotten Tomatoes уже есть 45 рецензий, общая оценка и даже сертификат «свежести» для сериала, где в образе грузного мафиози Освальда Кобблпота блистает Колин Фаррелл. И сейчас эта оценка достигает 93% одобрения.

Судя по всему, критики остались довольны буквально всем, что увидели. В главных ролях блистают Фаррелл и Кристин Милиоти (играет Софию Фальконе). Сеттинг максимально приближен к реальному, а драма не остаётся без грубой, но эффективной поддержки кулаков. Никто не чурается жестокости и не занимается эскапизмом в страну вечных комиксов. История вышла жёсткой, динамичной, тревожащей и криминальной в лучшем понимании этого слова.

Теги
Пингвин
Комментарии (3)

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