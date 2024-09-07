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Матёрый «Пингвин» Колин Фаррелл на свежем промо-арте мини-сериала

Это как «Клан Сопрано», только «Пингвин». В сети продолжают сравнивать одну из важных премьер этого осеннего сезона со всеми более или менее известными криминальными драмами. С уважением сравнивать, потому что проект вызывает интерес и осторожный оптимизм, если судить по его промо-материалам. К слову о последних. Журнал Total Film поместил на свои обложки героев готэмской криминальной драмы «Пингвин». Хорошо поместил. Смотрятся очень солидно.

В главной роли блистает запавший зрителям в душу ещё в «Бэтмене» Колин Фаррелл. Компанию ему составляют Кристин Милиоти (София Фальконе) и Рензи Фелиз (Виктор Агилар).

Премьера мини-сериала, который перекинет мостик между «Бэтменом» Мэтта Ривза и его сиквелом, состоится 19 сентября.

Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин»
Теги
ГалереяПингвин
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Источник фотографий: Depositphotos

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