Фестиваль «Comic Con Игромир 2026» пройдёт с 3 по 6 декабря

Фестиваль «Comic Con Игромир» вернётся и в этом году. Организаторы также поделились первыми деталями насчёт мероприятия.

Во-первых, мероприятие пройдёт с 3 по 6 декабря. Да, ему добавили ещё один день. VIP-гости, СМИ и блогеры смогут посетить площадку уже с первого. Во-вторых, организаторы пообещали улучшить проведение фестиваля. Увеличат места в гардеробе, подготовят более интересные стенды и обеспечат Wi-Fi для обладателей VIP-билетов. Надеемся, что участникам той же Аллеи авторов дадут больше места, да и посадят их в более удобное место.

Фестиваль охватит кино, комиксы, игры, косплей и другие пласты поп-культуры в целом. Куда же без премьер, встреч с актёрами и авторами, презентации новинок, конкурсы, показ игровых проектов, зоны для настольных игр и отдыха.

Продажа билетов уже началась. Ждём дальнейших анонсов насчёт фестиваля.