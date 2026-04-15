Сплошной головняк на новом постере «Очень страшного кино 6» Где взять денег? По мотивам главного источника нервозности молодых американцев снимут хоррор-триллер Не успев умереть, тут же воскресла: «Ультимативная» комикс-вселенная от Marvel вернётся Шреддер настолько крут, что холод и ниндзя из червей ему нипочём: вышел новый выпуск личной мини-серии про него Адриа Архона получила главную роль в «Супермене 2»: возможно, она станет новой Чудо-женщиной
80

Фестиваль «Comic Con Игромир 2026» пройдёт с 3 по 6 декабря

Источник: «Comic Con Игромир»

Фестиваль «Comic Con Игромир» вернётся и в этом году. Организаторы также поделились первыми деталями насчёт мероприятия.

Во-первых, мероприятие пройдёт с 3 по 6 декабря. Да, ему добавили ещё один день. VIP-гости, СМИ и блогеры смогут посетить площадку уже с первого. Во-вторых, организаторы пообещали улучшить проведение фестиваля. Увеличат места в гардеробе, подготовят более интересные стенды и обеспечат Wi-Fi для обладателей VIP-билетов. Надеемся, что участникам той же Аллеи авторов дадут больше места, да и посадят их в более удобное место.

Фестиваль охватит кино, комиксы, игры, косплей и другие пласты поп-культуры в целом. Куда же без премьер, встреч с актёрами и авторами, презентации новинок, конкурсы, показ игровых проектов, зоны для настольных игр и отдыха.

Продажа билетов уже началась. Ждём дальнейших анонсов насчёт фестиваля.

КомиксыИгромирComic Con
