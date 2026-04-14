Новые сериалы недели: «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг

Понедельник, 13 апреля
триллер
В ролях Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс
Среда, 15 апреля
В ролях Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннер, Thaddea Graham
Марго недолго встречалась со своим профессором в колледже и забеременела от него. Теперь 20-летняя девушка оказывается одна с младенцем без работы и денег, а также на грани выселения. Поэтому Марго заводит аккаунт на OnlyFans, который вскоре становится очень популярным благодаря советам отца Марго − бывшего профессионального рестлера.
Новый сериал Apple собрал какой-то неприлично мощный актёрский состав — помимо, собственно, Эль Фаннинг, которая сейчас на пике, здесь же Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннир и, конечно, вечно прекрасная Мишель Пфайффер. Выглядит всё происходящее на экране очень бодро, и критики уже оценили сериал на близкие к идеальным 96%.
В ролях Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Sarah Chalke, Джуди Рейес, Джон К. Макгинли, Jacob Dudman
И критики, и зрители в целом тепло приняли возвращение любимых героев спустя 20 лет. Хотя не заметить их общую усталость было весьма сложно, да и старые приёмы уже не работают как раньше. Официального продления на второй сезон пока не было, но у ABC не так много хитовых сериалов.
Четверг, 16 апреля
В ролях Стивен Yeun, Али Вонг, Джозеф Ли, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake
Сюжет второго сезона разворачивается вокруг молодой пары (Чарльз Мелтон и Кейли Спэни), которые становятся свидетелями пугающей ссоры своего босса (Оскар Айзек) и его жены (Кэри Маллиган) в элитном загородном клубе, что запускает цепь шантажа и интриг.
Первый сезон «Грызни» вышел ещё 3 года назад. На сей раз вместо Стивена Йена и Али Вонг отдуваться будут Кэри Маллиган и Оскар Айзек — ставки Netflix на сериал, очевидно, выросли.
Пятница, 17 апреля
драма
В ролях Ноа Уайли, Патрик Болл, Фиона Дуриф, Джерран Хауэлл, Кэтрин Ланаса
Обласканная критиками драма с Ноа Уайли уходит на межсезонье со свежей охапкой всевозможных наград. Третий сезон — вопрос давно решённый. Премьера ожидается в следующем году.
