 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция Крис Хемсворт и его четыре мощные тачки в криминальном триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе» Мамма Mia! Сын Боузера освобождает батю в финальном трейлере «Супер Марио: Галактическое кино» Команда Билли Бутчера против сборной Хоумлендера на плакатах финального сезона «Пацанов» Том Холланд поражён тем, как Кристофер Нолан снимал в «Одиссее» сцены, неотличимые от компьютерных эффектов
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
291

Новые сериалы недели: «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг

Источник: Apple

Понедельник, 13 апреля

 
Конец сезона1
HBO
Хочу секса. Сент-Луис DTF St. Louis

триллер

В ролях Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс

Видео

Среда, 15 апреля

 
Премьера+
Apple TV
У Марго проблемы с деньгами Margos Got Money Troubles

В ролях Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннер, Thaddea Graham

Марго недолго встречалась со своим профессором в колледже и забеременела от него. Теперь 20-летняя девушка оказывается одна с младенцем без работы и денег, а также на грани выселения. Поэтому Марго заводит аккаунт на OnlyFans, который вскоре становится очень популярным благодаря советам отца Марго − бывшего профессионального рестлера.

Новый сериал Apple собрал какой-то неприлично мощный актёрский состав — помимо, собственно, Эль Фаннинг, которая сейчас на пике, здесь же Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннир и, конечно, вечно прекрасная Мишель Пфайффер. Выглядит всё происходящее на экране очень бодро, и критики уже оценили сериал на близкие к идеальным 96%.

Видео

 
Конец сезона1
ABC (US)
Клиника Scrubs

В ролях Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Sarah Chalke, Джуди Рейес, Джон К. Макгинли, Jacob Dudman

И критики, и зрители в целом тепло приняли возвращение любимых героев спустя 20 лет. Хотя не заметить их общую усталость было весьма сложно, да и старые приёмы уже не работают как раньше. Официального продления на второй сезон пока не было, но у ABC не так много хитовых сериалов.

Видео

Четверг, 16 апреля

 
Сезон2
Netflix
Грызня Beef

В ролях Стивен Yeun, Али Вонг, Джозеф Ли, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake

Сюжет второго сезона разворачивается вокруг молодой пары (Чарльз Мелтон и Кейли Спэни), которые становятся свидетелями пугающей ссоры своего босса (Оскар Айзек) и его жены (Кэри Маллиган) в элитном загородном клубе, что запускает цепь шантажа и интриг.

Первый сезон «Грызни» вышел ещё 3 года назад. На сей раз вместо Стивена Йена и Али Вонг отдуваться будут Кэри Маллиган и Оскар Айзек — ставки Netflix на сериал, очевидно, выросли.

Видео

Пятница, 17 апреля

 
Конец сезона2
Max
Больница Питт The Pitt

драма

В ролях Ноа Уайли, Патрик Болл, Фиона Дуриф, Джерран Хауэлл, Кэтрин Ланаса

Обласканная критиками драма с Ноа Уайли уходит на межсезонье со свежей охапкой всевозможных наград. Третий сезон — вопрос давно решённый. Премьера ожидается в следующем году.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
3ЕВА – 680: Пуговица
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
 
0Ноль кадров в секунду – 625: Call of Duty: Skate Edition
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
 
4Телеовощи – 644: Колхозный мутант
 
1ЕВА – 679: 200-летний мост
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru