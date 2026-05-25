Комедия «Седьмой игрок» про тренера по фигурному катанию во главе хоккейного клуба получила новый постер

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» напомнил о грядущем релизе комедийного сериала «Седьмой игрок». Видеосервис опубликовал новый постер шоу. На изображении главный герой, которого играет Антон Лапенко, и его новые подопечные. Сам сериал «Кинопоиск» выпустит когда-то в этом году.

В центре истории бывший тренер по фигурному катанию. Его назначают директором хоккейного клуба «Строитель». Некогда успешная команда оказалась на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. И теперь спасение клуба зависит от нового руководителя.

Режиссёром «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор»). Сценаристами сериала выступили Николай Муратов и Денис Кагарманов («Очарованные»). В актёрском составе Николай Фоменко, Григорий Верник, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие.

А ранее видеосервис показал первый тизер «Седьмого игрока».