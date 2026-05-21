Сервис PREMIER раскрыл, где развернутся события второго сезона иронического детектива «Подслушано в Рыбинске»

Онлайн-кинотеатр PREMIER готовит второй сезон своего иронического детектива «Подслушано в Рыбинске». И вчера, 20 мая, он объявил, где будет происходить действие продолжения. И, как оказалось, события нового сезона развернутся в городе Выборге на берегу Финского залива. Там центральные персонажи сезона столкнутся с новыми загадочными происшествиями. Также PREMIER пообещал скоро раскрыть, кто появится в новых сериях.

Первый сезон сериала вышел в начале 2025-го. Премьера второго состоится в нынешнем году («плюс-минус»). В продолжении к своим ролям вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер, которые сыграли предприимчивую и неподкупную начальницу отдела полиции Зою и влюбленного в неё подчиненного Баяна.

Главные роли в первом сезоне исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Первый сыграл журналиста, который начал видеть будущее, а именно убийства, что совершат в Рыбинске. Из-за своих видений он стал подозреваемым в убийстве актрисы театра и был вынужден искать настоящего преступника. Вернётся ли в продолжении персонаж актёра, пока неизвестно.