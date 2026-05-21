КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сергей Безруков предстал в образе Андрея Гринёва на кадрах со съёмок сериала «Капитанская дочка»

Источник: KION

В феврале начались съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина. Адаптацию готовят для онлайн-кинотеатра KION. И на днях последний раскрыл новые подробности проекта.

В сериале сыграет Сергей Безруков. Он получил роль Андрея Петровича Гринёва, отца Петруши Гринёва. KION даже показал первые кадры со съёмок с актёром в образе его персонажа. Также видеосервис объявил, что премьера «Капитанской дочки» состоится «скоро».

KION описывал сериал как историю по мотивам великой повести Александра Пушкина о чести, любви и судьбоносном выборе на фоне восстания Пугачёва. Роли в «Капитанской дочке» исполняют Евгений Ткачук (Емельян Пугачёв), Евгения Леонова (Маша), Олег Савостюк (Петруша Гринёв), Егор Корешков (Алексей Швабрин), Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Владислав Ценёв, Даня Киселёв, Софья Гершевич, Ярослав Могильников и другие. Над экранизацией работает режиссёр Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу», «Василий», «Нина»).

