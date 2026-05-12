КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Бен Рейли и Кошка Харди на новом постере сериала «Человек-паук Нуар»

Источник: Prime Video

У сериала «Человек-паук Нуар» появился новый постер. Его опубликовал сайт сети кинотеатров Alamo Drafthouse Cinema, в которых 25 мая пройдут специальные показы первых двух эпизодов шоу. На новом постере Бен Рейли и Кошка Харди. Рейли играет Николас Кейдж. Роль Харди исполняет Ли Цзюнь Ли.

Премьера сериала состоится на MGM+ 25 мая. Он также выйдет на Prime Video. На этой площадке все восемь эпизодов шоу появятся 27 мая. «Человек-паук Нуар» выйдет в двух версиях. Будут чёрно-белый вариант и версия в цвете.

Супергеройский сериал снят по мотивам комиксов издательства Marvel про альтернативную версию Человека-паука. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке в 1930-х годах. В центре сюжета частный детектив со сверхспособностями Бен Рейли.

До этого Кейдж озвучивал нуарного Человека-паука в полнометражном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Но его персонаж из сериала не является супергероем из мультфильма. В этих проектах представлены разные версии персонажа.

