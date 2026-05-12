Все эпизоды второго сезона сериала «Список смертников» с Крисом Праттом выйдут 21 октября

Важная новость для всех фанатов экшен-сериала «Список смертников» с Крисом Праттом в главной роли.
Дальнейшие похождения бывшего «морского котика» Джеймса Риса продолжатся 21 октября 2026 года на стриминге Amazon Prime Video. Также создатели приняли важное решение выпустить сразу все серии второго сезона, о чем и говорит первый тизер:
В первом сезоне протагонист мстил за смерть братьев по оружию и своей семьи.
За основу сюжета второго сезона взят роман True Believer из серии книг Джека Карра. В первоисточнике сразу несколько террористических актов в западных странах во время зимних праздников нагоняют страх на мирных граждан и провоцируют панику в экономике. Нападения организовал бывший иракский коммандос, который пропал без следа в европейском преступном мире. У Соединённых Штатов есть только один человек, который может настроить иракцев против его хозяев, — Джеймс Рис, самый разыскиваемый «домашний» террорист в истории.
