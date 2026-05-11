КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
425

У сериала «Хрустальное озеро» с Линдой Карделлини в роли матери Джейсона Вурхиза есть дата премьеры

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Peacock назвал дату премьеры сериала «Хрустальное озеро». Проект станет приквелом к серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е», а дебютирует он в четверг, 15 октября.

Актёрский состав хоррора возвлавляет Линда Карделлини, исполнительница роли Велмы Динкли в фильмах «Скуби-Ду» и Лоры Бартон в проектах Marvel Studios. Карделлини сыграла Памелу Сью Вурхиз, мать главного злодея киносерии «Пятница,13-е» Джейсона Вурхиза. Но в первом фильме 1980 года убийцей была именно миссис Вурхиз.

Над «Хрустальным озером» работает компания A24. Шоураннером проекта выступает Брэд Калеб Кейн («Оно: Добро пожаловать в Дерри»). Одним из исполнительных продюсеров приквела является Виктор Миллер, сценарист оригинальной картины, положившей начала франчайзу. А одну из ролей в сериале сыграла Эдриан Кинг, исполнительница роли Элис Харди в первых двух фильмах серии.

Первой актрисой, получившей роль миссис Вурхиз, была Бетси Палмер. В кроссовере «Фредди против Джейсона» её роль исполнила Пола Шоу. В фильме-перезапуске 2009 года снялась Нана Визитор.

Комментарии (2)

