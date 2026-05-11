Новые горячие «Спасатели Малибу» добегут до зрителей в январе 2027 года (фото)

Канал Fox официально наметил окно для выпуска обновлённой версии классического телевизионного мыла «Спасатели Малибу».

Пока нет совсем конкретной даты, но премьера состоится в январе 2027 года. Появился и первый кадр с главными героями в их рабочей — во всех смыслах — форме. Пока только не видно звезду сериала, способного подвести кого угодно, — Стивена Амелла:

По официальному описанию, перезапуск удивит полными адреналина сценами спасения, запутанными взаимоотношениями, сложной химией между персонажами и пляжным героизмом — короче говоря, всеми элементами, которые сделали оригинал событием в мире сериалов.

Команда новых персонажей, разумеется, будет щеголять в фирменных красных плавках и купальниках, с головой ныряя в пучину современных конфликтов, пытаясь защитить побережье Южной Калифорнии от всевозможных угроз.

Небезызвестный Макджи срежиссирует первый эпизод. Щоураннером числится Мэтт Никс — создателя сериала «Чёрная метка».